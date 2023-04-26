Как оказалось, женщина физически и психологически издевалась над девочкой, о чем та рассказала публично.

История изъятия ребенка у старшей матери Украины Валентины Подвербной получила продолжение. 12-летняя дочь женщины Анна-Мария заявила, что мать издевалась над ней и пыталась довести до самоубийства. На обвинения девочки отреагировала полиция.

Как сообщается в сюжете ТСН, все началось с публикации девочки в социальной сети. Там она рассказала о невыносимой жизни с мамой.

"Мама с меня снимает белье и носки, рвет одежду, не дает мыться и стирать свои вещи. А еще царапает меня и бьет... Она хочет довести меня до самоубийства... Помогите мне", - написала Анна-Мария, опубликовав фото побоев и разорванную одежду.

За рождением девочки следила вся страна. Валентине удалось забеременеть после третьей попытки искусственного оплодотворения. Деньги на процедуру женщина откладывала, работая на черниговском рынке.

Неделю после выписки из больницы Валентина оборвала контакты с врачами и социальными службами. Впоследствии в СМИ появилась информация, что женщина с ребенком попрошайничает. За семьей начали следить соцслужбы.

Впервые мама разрешила девочке самостоятельно побыть на линейке по случаю 1 сентября. Однако очень быстро забрала ее домой. Через несколько лет Валентина снова оказалась в центре внимания - ее обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Она толкала ребенка на глазах у полицейских.

Сейчас в суде лежит дело об обжаловании материнства Валентины. Истица-женщина, которая считает, что Валентину оплодотворили ее яйцеклеткой, но разрешения на это не было. Она хочет, чтобы матерью Анны-Марии признали именно ее.

Шокирующие признания Анны-Марии о жизни с матерью услышали не только соцслужбы, но и полиция. Правоохранители составили против Валентины протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Девочку изъяли у матери, ее обследуют врачи. Дальнейшую судьбу девочки решит суд. Пока идет следствие, к матери она не вернется.

Валентина Подвербная - что известно о старшей матери Украины

В феврале 2011 года Валентина Подвербная родила девочку Анну-Марию в возрасте 66 лет. Она стала самой старшей матерью Украины, ребенок появился на свет после процедуры искусственного оплодотворения.

Черниговцы, проживающие в одном микрорайоне с матерью и ее ребенком, могут подтвердить неадекватное отношение пожилой женщины к девочке: постоянный крик и нецензурную лексику можно услышать даже в общественном транспорте, на улице. В то же время никто не решался делать замечания, опасаясь неадекватной реакции Подвербной.

Вчера стало известно, что исполком Черниговского горсовета принял решение о немедленном изъятии ребенка у самой старшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозы жизни ребенка.

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