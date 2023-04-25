12-летняя девочка в соцсети пожаловалась на психологическое и физическое издевательство над ней со стороны матери.

Исполком Черниговского горсовета принял решение о немедленном изъятии ребенка у самой старшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозы жизни ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующий вопрос сегодня срочно рассмотрел исполком Черниговского горсовета.

Как отметила пресс-секретарь горсовета Юлия Цыганок, исполком единогласно поддержал вопрос о немедленном изъятии малолетнего ребенка у матери.

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"Управление по делам детей готовит соответствующий иск в суд", - отметила она.

По ее словам, если суд поддержит решение исполкома горсовета, то ребенка устроят в патронатную семью или выберут другую форму воспитания. Если суд не поддержит решение, ребенка вернут матери.

Как сообщал УНИАН, 12-летняя дочь самой старшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной в одной из соцсетей опубликовала сообщение, в котором рассказала о психологическом и физическом издевательстве над ней со стороны матери.

Также девочка выложила аудио, где разговаривает с женщиной, голос которой похож на Подвербную, о необходимости операции от косоглазия, а та отказывает ей в этом.

Работники городского управления по делам детей, ювенальной превенции Нацполиции, Центра социальных служб и специалист "семейной поликлиники" выехали по месту жительства матери и ребенка. Девочка во время общения подтвердила информацию, которую указала в публикации и попросила, чтобы ее забрали от матери. Комиссионно был составлен акт оценки уровня безопасности ребенка и определен как опасный.

Секретарь городского совета Александр Ломако сообщил, что ребенка уже осмотрел специалист, травм не обнаружено.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на мать девочки полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 и по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП.

История семьи Валентины Подвербной

Подвербная родила девочку Анну-Марию в феврале 2011 года. В возрасте 66 лет она стала самой старшей матерью Украины, ребенок появился на свет после процедуры искусственного оплодотворения.

Мать воспитывает дочь самостоятельно. В 2013 году сообщалось, что Подвербная попрошайничает с ребенком, прося милостыню у водителей. Соцслужбы не смогли подтвердить этот факт - женщина отказалась с ними общаться. После рождения ребенка Подвербна избегала и общения со СМИ. В 2017 году девочка пошла в школу в Чернигове.

Горожане, проживающие в одном микрорайоне с матерью и ее ребенком, могут подтвердить неадекватное отношение пожилой женщины к девочке: постоянный крик и нецензурную лексику можно услышать даже в общественном транспорте, на улице. В то же время никто не решался делать замечания, опасаясь неадекватной реакции Подвербной.

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