На Закарпатье сегодня ночью зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Отмечается, что землетрясение зафиксировано сегодня в 02:20.
"Источник землетрясения находится на территории Закарпатской области, на юго-запад от города Берегово, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к неосязаемым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что на территории Береговского района ранее были зарегистрированы землетрясения 10 и 26 августа 2011 года магнитудами 2,7 и 1,6 соответственно. Самое сильное землетрясение здесь зафиксировано 23 ноября 2006 года магнитудой 4,5.
Напомним, 17 октября в Польше было зафиксировано землетрясение. Мощность подземных толчков составила 4,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км на север от города Легница, численность которого составляет 106 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км
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