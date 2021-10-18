Эпицентр землетрясения был расположен недалеко от города Берегово.

На Закарпатье сегодня ночью зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Отмечается, что землетрясение зафиксировано сегодня в 02:20.

"Источник землетрясения находится на территории Закарпатской области, на юго-запад от города Берегово, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к неосязаемым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что на территории Береговского района ранее были зарегистрированы землетрясения 10 и 26 августа 2011 года магнитудами 2,7 и 1,6 соответственно. Самое сильное землетрясение здесь зафиксировано 23 ноября 2006 года магнитудой 4,5.

Напомним, 17 октября в Польше было зафиксировано землетрясение. Мощность подземных толчков составила 4,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км на север от города Легница, численность которого составляет 106 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км

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Автор: Светлана Макринская