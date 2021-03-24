Причина возгорания устанавливается.

Пожар в помещении ресторана на ул. Саксаганского, 38, в Киеве ликвидирован.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в г. Киеве.

Читайте такжеВ Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: люди повыбегали из дома (видео)

"В 15:21 возгорание локализовано на площади 300 кв. м и в 15:57 – ликвидировано", - отмечено в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, спасатели тушили пожар в столичном ресторане "Бездельники" на ул. Саксаганского, 38. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:10. На месте выяснилось, что возгорание возникло на крыше двухэтажного здания заведения. Во время тушения эвакуировали 10 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая