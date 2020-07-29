Авиакатастрофа самолета МАУ: в Киеве сегодня начнутся переговоры Украины и Ирана (видео)

Разговор будет вестись о размере компенсаций родственникам жертв.

В Киеве сегодня начнется первый этап переговоров с Ираном относительно сбитого украинского "Боинга".

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Он продлится в течение двух дней. Говорить будут на уровне заместителей министров иностранных дел. Главной темой станет размер компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе.

Накануне, для согласования позиций, в МИД состоялась встреча с послами государств, чьи граждане стали жертвами трагедии. Это Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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Страны - участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зарифе заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, и не будет расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

9 июня стало известно, что в Иране в деле о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

20 июля "черные ящики" самолета МАУ были доставлены в Париж. Позже эксперты подтвердили незаконное вмешательство в работу воздушного судна.

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