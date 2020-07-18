В Одесской области произошла масштабная авария: шестеро погибших (фото)

В числе травмированных - двухлетний ребенок.

В Одесской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, автоавария произошла утром неподалёку от села Сафьяны Измаильского района.

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р.», - сказано в сообщении.

Для деблокирования погибших от ГСЧС привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, в Житомире двое мальчиков играли возле дороги, заглядывая в соседский двор через забор, но один из них не удержался и упал. В этот момент проезжал молоковоз, водитель которого совершил наезд на 5-летнего мальчика. Малыш получил несовместимые с жизнью травмы.

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