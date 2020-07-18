цей матеріал доступний українською

В Одесской области произошла масштабная авария: шестеро погибших (фото)

09:24, 18 июля 2020
Происшествия
1161 0
Масштабное ДТП в Одесской области – много жертв / trassae95.com

Читайте такжеВ Харькове 39-летний иностранец выпрыгнул насмерть из окна отеля, спасаясь от пожара

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, автоавария произошла утром неподалёку от села Сафьяны Измаильского района.

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р.», - сказано в сообщении.

Для деблокирования погибших от ГСЧС привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, в Житомире двое мальчиков играли возле дороги, заглядывая в соседский двор через забор, но один из них не удержался и упал. В этот момент проезжал молоковоз, водитель которого совершил наезд на 5-летнего мальчика. Малыш получил несовместимые с жизнью травмы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter