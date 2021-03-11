Водитель и одна пассажирка погибли на месте, еще два человека госпитализированы.

В аварии в Харьковской области между селами Смирновка и Герсеваново Лозовской городской территориальной общины погибли два человека, еще двое получили травмы.

По информации Отдела коммуникации полиции Харьковской области, о ДТП сообщили около 02:10 ночи. В результате аварии погибли 24-летний водитель из пгт Панютино и 18-летняя пассажирка.

«Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля Opel превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства», — отметили в полиции.

Погибшая девушка училась на первом курсе Харьковского национального университета внутренних дел.

Читайте такжеПод Киевом пьяный капитан на иномарке въехал в МиГ-29 - СМИ«В результате смертельного автодорожного происшествия трагически погибла курсантка 1 курса факультета № 1 Анастасия Ильченко, которая во время ДТП находилась рядом с водителем и получила тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Ушла из жизни молодая девушка, которая хорошо училась, занималась спортом и мечтала служить в Национальной полиции Украины», — сообщили в пресс-службе университета.

Еще двух человек — 19-летнюю девушку и 23-летнего парня, которые были на заднем пассажирском сиденье, — госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 283 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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Автор: Катерина Комолова