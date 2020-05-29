На Харьковщине армейский грузовик врезался в бетонную опору (видео)

На скользком после дождя повороте прицеп стало заносить.

В селе Грушевка Харьковской области армейский грузовик врезался в бетонную опору.

Читайте такжеДТП в Киеве: на пешехода наехали сразу два автомобиля (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как выяснилось, военный «ЗИЛ» с прицепом заглох во время движения, его прицепили к другому ваговозу и поехали дальше. Но на скользком после дождя повороте прицеп стало заносить.

«ЗИЛ» оторвался от грузовика и на полной скорости врезался в опору моста.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе маршрутчик насмерть сбил пешехода на переходе.

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