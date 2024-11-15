В заведении обнаружили ряд нарушений прав детей и их ненадлежащего содержания.

В Новосельской специальной школе в Тернопольской области выявили вопиющие нарушения прав детей с особыми образовательными потребностями, которые там проживают и воспитываются.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец обнародовал результаты внеплановой проверки заведения, которая недавно была проведена мониторинговой группой его офиса совместно с представителями Национальной социальной сервисной службы и гражданского общества, Украинской сети за права ребенка и Фонда "Голоса детей", основанием для которой стало обращение по поводу насилия над детьми в спецшколе.

В частности, мониторинговой группой были зафиксированы показания детей и проводится проверка фактов сексуального насилия в заведении.

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Отмечается, что в спецшколе отсутствует система учета присутствия учащихся. Администрация и учителя не знают, сколько детей должно быть на уроках и где они находятся в случае отсутствия.

Кроме того, говорится, что детей запугивают помещением за плохое поведение в психиатрическое учреждение, а лекарства, в том числе психотропы и успокоительные, выдаются воспитанникам без назначения врачей, контроля и без подтверждения диагноза.

"Школа не имеет заключенных договоров с местными учреждениями здравоохранения для осуществления надлежащего контроля за назначениями, корректировкой лечения и контроля за здоровьем учащихся. В личных делах детей нет ряда важных документов и актуальных выводов о состоянии их здоровья и развития", - сказано в сообщении.

По данным Омбудсмана, даже в присутствии мониторов работники заведения психологически давили на детей, оскорбляя и толкая их.

Также указывается, что, несмотря на статус специализированного учреждения и большое количество детей с особыми образовательными потребностями, в школе нет коррекционных педагогов, логопеда, дефектолога, массажиста и других специалистов, наличие которых важно для развития воспитанников заведения, что может свидетельствовать о нарушении права ребенка на образование.

"Детям не предоставляют необходимых средств личной гигиены, они не имеют личных вещей, одежды и игрушек. Во время визита мониторы выявили гуманитарную помощь, которая есть в заведении более года, однако средства личной гигиены к детям в течение года так и не дошли. Та же ситуация с именными новогодними подарками. Дети проживают в комнатах, которые давно нуждаются в ремонте и замене сломанной мебели", - говорится в отчете.

По данным проверки, в пищеблоке хранятся продукты с неизвестным сроком годности.

"Один ребенок, который имеет аллергию на отдельные продукты, вечером часто остается голодным, потому что ему не предлагают альтернативу", - отмечается в сообщении.

Кроме факта ненадлежащих условий для пребывания и всестороннего развития ребенка, в учебном классе для проведения занятий по кулинарии был выявлен алкоголь в открытом для детей доступе.

"Руководство заведения отмечает, что дети не используют учебную комнату, а ее использует исключительно персонал как собственную столовую. Дети сообщили мониторинговой группе, что подобные "празднования" организовывались работниками школы неоднократно", - указывается в отчете.

В сообщении Уполномоченного ВР по правам человека не обнародуется название заведения. Однако адвокат Инна Мирошниченко, которая разместила в соцсетях фотографии, сделанные во время проверки, указала, что это Новосельская спецшкола Тернопольского облсовета.

Ситуация вокруг спецшколы в Тернопольской области: что предшествовало

7 ноября в прокуратуре Тернопольской области сообщили о начале расследования по фактам насильственных действий в одном из специальных учебных заведений региона. Они были выявлены по результатам мониторингового визита представительницы Уполномоченного по правам ребенка.

По этим фактам ювенальные прокуроры начали уголовные производства по ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 УК Украины (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением). Проведение расследования поручили полиции.

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