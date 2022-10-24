Подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко, а также должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Речь идет об экспредседателе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", - отметили в НАБУ.

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В ведомстве пояснили, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Отставка Шевченко:

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Шевченко председателем Национального банка, который с 2015 до 2020 года был председателем правления "Укргазбанка".

4 октября 2022 года Шевченко заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ по состоянию здоровья.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Шевченко с должности председателя Национального банка.

6 октября 2022 года главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении. Факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка на должности, а относятся к периоду его работы в АБ "Укргазбанк".

6 октября 2022 года Рада поддержала отставку Шевченко с должности главы НБУ.

7 октября 2022 года Верховная Рада назначила главой Национального банка Андрея Пышного.

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