В своих заметках гражданин отрицал военные преступления, которые совершает РФ в Украине.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области задержан мужчина, который поддерживал военную агрессию РФ в социальной сети Facebook.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В ходе проведения совместных мероприятий правоохранители установили, что 58-летний мужчина активно распространяет пророссийский контент в социальной сети Facebook.

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"В своих сообщениях гражданин отрицал военные преступления, которые совершает РФ в Украине. Он поддерживал оккупацию территорий Украины, радовался успехам врагов и позорил граждан, которые выступали против страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В качестве вещественных доказательств у правонарушителя изъяли мобильный телефон, с помощью которого он распространял данную информацию.

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, и глорификация ее участников.

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