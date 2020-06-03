К беспорядкам на "7-м километре" в Одессе причастны сотрудники охранной фирмы - полиция

Установлены водители этих автобусов - с двумя мужчинами сейчас проводятся следственные действия, и устанавливается их причастность к случившемуся.

К вчерашним беспорядкам на промтоварном рынке «7-й километр», расположенном в пригороде Одессы, причастны сотрудники одной из охранных фирм.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, во время неотложных мероприятий, проведенных в связи с погромами и стрельбой в магазинах на указанном рынке, полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов. На этих транспортных средствах вчера скрылась группа вооруженных злоумышленников, которые в масках ворвались в магазин тканей, где напали на находившихся в нем людей.

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Отмечается, что установлены водители этих автобусов - с двумя мужчинами сейчас проводятся следственные действия, и устанавливается их причастность к случившемуся. Микроавтобусы изъяты и направлены на экспертизу.

«Поиски других подозреваемых, причастных к преступлению, продолжаются. Установлено, что они - работники одной из охранных фирм», - говорится в сообщении.

2 июня в результате нападения (погрома со стрельбой) этих злоумышленников на сотрудников магазина, ранив двоих из них.

По данному факту следователи начали производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После нападения представители потерпевшей стороны отправились громить магазин тканей конкурентов, так как были уверены, что нападение со стрельбой совершено по их инициативе. В частности, из-за того, что ранее между предпринимателями (уроженцами Сирии) произошел конфликт из-за мест для парковки, которые они не поделили.

Погром второго магазина успели остановить сотрудники полиции.

«Нарушения закона усматриваются и в действиях представителей магазина (который подвергся нападению вооруженных людей в масках – УНИАН), которые, вооружившись травматическим оружием и битами, умышленно повредили имущество предпринимателя. Только благодаря своевременному вмешательству полиции групповое нарушение общественного порядка удалось прекратить», - заявили в главке.

Сейчас полицейские установили пятерых активных участников этого правонарушения. Решается вопрос о правовой квалификации действий каждого из них, а также проводятся мероприятия по установлению причастности к преступлению других лиц.

Как добавили в управлении, по факту случившегося открыто еще два производства - ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Как заявил сегодня в Киеве заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, нападение неизвестных в масках связано с рэкетом – вымогательством денег у предпринимателей рынка. По данным Геращенко, несколько подозреваемых в этом задержаны.

Как сообщал УНИАН, 2 июня на промтоварном рынке «7-й километр» неизвестные в масках устроили стрельбу в магазине, ранив двух человек. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Очевидцы сообщили, что видели группу людей (часть из них в крови) с битами, которые бьют стекла магазина тканей МЕГА TEX.

Позднее в полиции заявили, что этот конфликт (погром второго магазина) произошел между двумя группами сирийцев, которые торгуют тканями в разных магазинах. В полицию были доставлены 10 участников этого конфликта. Сообщалось, что конфликт произошел из-за парковочных мест.

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тыс. человек в день.

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