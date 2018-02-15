Дело мэра Одессы Труханова: под зданием суда произошли стычки

На месте находятся также более 200 правоохранителей, в частности, представителей Национальной гвардии.

На входе в здание Соломенского суда Киева, где слушают дело главы Одессы Геннадия Труханова, произошли стычки между представителями полиции и Национального корпуса.

Между полицейским и представителем Нацкорпуса произошла словесная перепалка, после чего полиция пыталась задержать мужчину, передает "Громадське".

"Тогда около 30 представителей Нацкорпуса пытались помешать задержанию и на лестнице здания суда произошла потасовка. Применили слезоточивый газ", — говорится в сообщении.

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Между мужчинами в балаклавах и Нацкорпусом уже ранее также произошла стычка.

Как сообщал УНИАН, возле здания Соломенского районного суда Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собрались активисты организаций «Национальные дружины» и С14.

Митингующие требуют отправить Труханова за решетку. Также рядом с активистами этих организаций находятся люди в черной форме с шевронами батальона «Донбасс». Всего их около 100.

При этом возле здания находятся несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии. На этаже, где проходит заседание по рассмотрению ходатайства об избрании Труханову меры пресечения, находятся около 20 сотрудников полка полиции особого назначения. Они не пропускают в коридор и в зал судебного заседания несколько десятков человек в черной форме, которые стоят на лестнице между этажами, а часть из них закрывает лицо.