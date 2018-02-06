Экс-глава Николаевского облсовета сгорел в собственном авто: появились подробности ДТП (видео)
20:16, 06 февраля 2018
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Водителю КамАЗа спастись из огненной ловушки после аварии помогли очевидцы.
Экс-глава Николаевского облсовета сгорел в собственном авто
Экс-глава Николаевского облсовета Владимир Луста сгорел в собственном авто. Toyota бывшего чиновника занесло на заснеженной трассе, она вылетела на встречку и в лобовую столкнулась с КамАЗом.
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От мощного удара внедорожник и кабину грузовика смяло, как лист бумаги. Сразу после столкновения Land Cruiser загорелся, и огонь перекинулся еще и на КамАЗ. Водителю последнего спастись из огненной ловушки помогли очевидцы. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Ранее в сети появилось видео с места жуткой аварии, в которой погиб Луста. Запись опубликована на Youtube-канале.
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