Экс-глава Николаевского облсовета сгорел в собственном авто: появились подробности ДТП (видео)

Водителю КамАЗа спастись из огненной ловушки после аварии помогли очевидцы.

Экс-глава Николаевского облсовета Владимир Луста сгорел в собственном авто. Toyota бывшего чиновника занесло на заснеженной трассе, она вылетела на встречку и в лобовую столкнулась с КамАЗом.

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От мощного удара внедорожник и кабину грузовика смяло, как лист бумаги. Сразу после столкновения Land Cruiser загорелся, и огонь перекинулся еще и на КамАЗ. Водителю последнего спастись из огненной ловушки помогли очевидцы. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее в сети появилось видео с места жуткой аварии, в которой погиб Луста. Запись опубликована на Youtube-канале.