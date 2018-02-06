Экс-глава Николаевского облсовета сгорел в собственном авто: появились подробности ДТП (видео)

20:16, 06 февраля 2018
Происшествия
1708 0

Читайте такжеВ страшном ДТП под Николаевом сгорел экс-глава местного облсовета

От мощного удара внедорожник и кабину грузовика смяло, как лист бумаги. Сразу после столкновения Land Cruiser загорелся, и огонь перекинулся еще и на КамАЗ. Водителю последнего спастись из огненной ловушки помогли очевидцы. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее в сети появилось видео с места жуткой аварии, в которой погиб Луста. Запись опубликована на Youtube-канале. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Луста сгорел в авто#экс-глава Николаевского облсовета#Луста погиб в ДТП