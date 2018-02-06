Подозреваемый в разбое сын нардепа Попова может быть причастен еще к шести похожим эпизодам - СМИ

В суд сын нардепа идет только по одному эпизоду.

Несовершеннолетний сын народного депутата Игоря Попова, которому грозит до 12 лет тюрьмы за разбойное нападение на продовольственный магазин, может быть причастен еще к шести похожим эпизодам.

Это не единственный разбой, к которому может быть причастен сын нардепа. По свидетельствам источника ТСН, еще по крайней мере в двух из шести эпизодов в Оболонском районе есть свидетельства его причастности.

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Однако, по словам источника, прокуратура не согласовывает эти подозрения, несмотря на то, что показанием его причастности являются и отпечатки пальцев на пачке сигарет, и показания свидетельницы, и следы полицейской собаки, которые ведут к квартире подозреваемого.

Источник также отмечает, что таким образом, в суд сын нардепа Попова идет только по одному эпизоду, по которому он признает вину.

Как сообщал УНИАН, полиция завершила расследование разбойного нападения в столице с участием сына народного депутата Игоря Попова.