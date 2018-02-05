Полиция возбудила дело из-за ДТП, в котором погиб волонтер Леонид Краснопольский

В полиции заявили, что второй водитель – участник ДТП правоохранителям известен, с места трагедии он не исчезал.

В Днепре полиция открыла уголовное производство из-за ДТП, в котором погиб известный волонтер Леонид Краснопольский,

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полицию. Правоохранители отмечают, что производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть»).

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В полиции заявили, что второй водитель – участник ДТП правоохранителям известен, с места трагедии он не исчезал. Ранее пользователи соцсетей распространяли информацию о том, что он «срочно разыскивается».

ДТП с участием Леонида Краснопольского произошло днем 4 февраля на жилом массиве «Победа»: столкнулось две машины – KIA и Toyota Prado. По предварительным данным, волонтер скончался до приезда медиков.

Леонид Краснопольский был дизайнером мужской одежды из Донецка. После непродолжительного пребывания в плену пророссийских боевиков в 2014 году он переехал в Днепр и, среди прочего, занимался разработкой и пошивом бронежилетов для украинских военных в зоне АТО.