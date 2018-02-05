В центре Одессы нацгвардейцы по горячим следам задержали грабителей

В ресторане на Дерибасовской неизвестные, угрожая ножом, ограбили клиента заведения.

Во время несения службы по охране общественного порядка в Приморском районе Одессы нацгвардейцы задержали грабителей и передали их полиции.

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Как сообщили в пресс-службе Южного территориального управления Национальной гвардии, военнослужащие воинской части 3012 пешего патруля получили сообщение о том, что в ресторане на Дерибасовской неизвестные, угрожая ножом, ограбили клиента заведения.

Нарушителям не удалось далеко уйти - нацгвардейцы по приметам оперативно задержали злоумышленников. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции, которой передали задержанных.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве иностранцы убили военного в ресторане.