Кровавая резня в Киеве: появились подробности убийства военного (фото)

По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате преступных действий неизвестных гражданских лиц.

Столичная полиция разыскивает мужчину, который смертельно травмировал военнослужащего.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в социальной сети Facebook.

"Во время конфликта в кафе злоумышленник ножом ударил оппонента в шею и скрылся. По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство", - сказано в сообщении.

"Дежурному Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что возле ресторана на улице Сергиенко один из участников драки получил ножевое ранение. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции", - заявляют в полиции.

Также сказано, что, по предварительной информации медиков, молодой мужчина умер от ножевого ранения шеи.

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"Свидетели происшествия рассказали, что в кафе между двумя компаниями возник конфликт. Когда словесные аргументы закончились, один из мужчин выхватил нож и ударил им оппонента в шею. После совершенного злоумышленник со своими товарищами скрылись на своих автомобилях", - говорится в сообщении.

Пострадавший является военнослужащим 1996 года рождения. В кафе находился во внеслужебное время.

Сведения о происшествии внесении в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня, 1 февраля, в Киеве, около 05.10 погиб военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских части воздушного командования "Центр", дислоцированной в Киевском гарнизоне", - говорится в сообщении воздушного командования "Центр" Вооруженных Сил Украины на своей в Facebook.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Национальной полиции, Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, представители воинской части, в которой проходил военную службу погибший военнослужащий.

По данному факту руководством воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ назначено служебное расследование, обстоятельства гибели военнослужащего выясняются.

Ранее СМИ сообщали, что 1 февраля иностранцы в столичном ресторане убили военного.