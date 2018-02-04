В Тбилиси аварийно сел самолет из Киева
17:52, 04 февраля 2018Происшествия
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Причиной экстренной посадки стала неисправность лайнера.
Иллюстрация REUTERS
В аэропорту Тбилиси совершил экстренную посадку лайнер, следовавший из Киева.
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Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на экстренные службы. Причиной экстренной посадки стала неисправность самолета.
На борту лайнера находились 132 пассажира и 6 членов экипажа.
По данным телеканала, у самолета отказала тормозная система. В результате лайнер совершил посадку на высокой скорости.
На случай внештатной ситуации были подняты несколько бригад медиков и пожарные машины.
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