В Тбилиси аварийно сел самолет из Киева

17:52, 04 февраля 2018
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на экстренные службы. Причиной экстренной посадки стала неисправность самолета.

На борту лайнера находились 132 пассажира и 6 членов экипажа.

По данным телеканала, у самолета отказала тормозная система. В результате лайнер совершил посадку на высокой скорости.

На случай внештатной ситуации были подняты несколько бригад медиков и пожарные машины.

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Теги: #аварийная посадка самолета