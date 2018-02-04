В Тбилиси аварийно сел самолет из Киева

Причиной экстренной посадки стала неисправность лайнера.

В аэропорту Тбилиси совершил экстренную посадку лайнер, следовавший из Киева.

Читайте такжеИз-за непогоды самолет рейса Киев-Херсон совершил аварийную посадку

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на экстренные службы. Причиной экстренной посадки стала неисправность самолета.

На борту лайнера находились 132 пассажира и 6 членов экипажа.

По данным телеканала, у самолета отказала тормозная система. В результате лайнер совершил посадку на высокой скорости.

На случай внештатной ситуации были подняты несколько бригад медиков и пожарные машины.