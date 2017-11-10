В Северной Ирландии пассажирский самолет сел "на нос" из-за отказа шасси (фото)

В Белфасте пассажирский самолет Bombardier Q-400 авиакомпании Flybe совершил аварийную посадку из-за отказа передней стойки шасси, сообщает BBC.

Самолет совершал рейс из Белфаста в Шотландии. На борту находилось 57 человек.

Около двух часов лайнер наматывал круги над аэропортом, чтобы сжечь топливо, после чего совершил аварийную посадку, приземливши судно "на нос".

Читайте такжеУ Airbus A380 во время трансатлантического полета разрушилась обшивка двигателя (фото)Британская ассоциация пилотов высоко оценила работу пилота. "Посадка без переднего шасси - это очень сложный маневр, но пилоты его интенсивно изучают", - заявили в организации, добавив, что пилот выполнил работу первоклассно.

Один пассажир был доставлен в больницу "с незначительной травмой руки", но никто серьезно не пострадал. Сейчас продолжается расследование причин неисправности шасси.