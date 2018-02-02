Взрывотехники и спасатели ищут взрывчатку возле Конституционного суда - СМИ

Правоохранителям позвонил неизвестный, который якобы видел, как возле здания КСУ оставили фугас.

Специалисты-взрывотехники и бойцы ГСЧС проверяют информацию о взрывчатке, которую якобы заложили возле центрального входа в здание Конституционного суда Украины.

Читайте также"Минером" электрички "Киев-Фастов" оказался скучающий киевлянинОб этом сообщается на странице проекта «Киев оперативный» в Facebook.

«Конституционный Суд Украины, улица Жилянская, 14: звонит неизвестный, видит будто кто-то подложил фугас возле центрального входа. По тревоге были срочно подняты все службы: взрывотехники, бойцы ГСЧС, врачи и полицейские. Информация уточняется», - указано в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года в Киеве неизвестный сообщил правоохранителям о «заминировании» двух помещений судов в Печерском районе столицы.