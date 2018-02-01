14-летний киевлянин с сообщником угнали в Обухове два "Жигуля", чтобы добраться домой (фото)

Одна машина горе-похитителей застряла в сугробе, другую они разбили, пытаясь сбежать от полиции.

14-летний киевлянин и 16-летний житель Львовщины, который уже отбывал наказание за угон автомобиля, приехали из Киева в Обухов к девушке. По дороге обратно в Киев они похитили два автомобиля и были задержаны.

Как сообщает полиция, "около 4 утра, когда потратили все средства и нужно было возвращаться домой, злоумышленники сначала похитили автомобиль «ВАЗ-21013», который был припаркован возле одного из домов. Однако не справились с управлением и оставили ее в сугробе на обочине дороги". После этого возле одного из подъездов многоэтажки они завладели автомобилем «ВАЗ-2106». Владельцы обнаружили отсутствие автотранспорта только утром и с соответствующими заявлениями обратились в полицию.

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Полицейские задержали преступников в одном из районов Киева. По законному требованию сотрудников полиции водитель-угонщик не остановился и, убегая, на скорости въехал в кирпичное здание.

По данному факту работники Обуховского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Парней задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении им подозрения. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, недавно в Броварах 20-летний парень угнал автомобиль "скорой".