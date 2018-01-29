В Броварах 20-летний парень угнал автомобиль "скорой"
В Броварах 20-летний парень угнал автомобиль скорой медицинской помощи, который вскоре застрял в снегу.
Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.
"В городе Бровары водитель ненадолго оставил машину скорой медицинской помощи, чем и воспользовался злоумышленник. Водитель вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать похищенный служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что экипаж группы реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции сразу прибыл на место преступления, и совместными усилиями похититель был задержан.
"Далеко уйти ему не удалось - автомобиль застрял в сугробе снега", - отметили в полиции.
Злоумышленником оказался 20-летний житель села Большая Дымерка, который вел себя "неадекватно".
"На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, дать исчерпывающий ответ он не смог", - отметили правоохранители.
Назначены соответствующие экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.