Водитель "скорой" ненадолго оставил машину, чем и воспользовался злоумышленник.

В Броварах 20-летний парень угнал автомобиль скорой медицинской помощи, который вскоре застрял в снегу.

Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

"В городе Бровары водитель ненадолго оставил машину скорой медицинской помощи, чем и воспользовался злоумышленник. Водитель вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать похищенный служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что экипаж группы реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции сразу прибыл на место преступления, и совместными усилиями похититель был задержан.

"Далеко уйти ему не удалось - автомобиль застрял в сугробе снега", - отметили в полиции.

Злоумышленником оказался 20-летний житель села Большая Дымерка, который вел себя "неадекватно".

"На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, дать исчерпывающий ответ он не смог", - отметили правоохранители.

Назначены соответствующие экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.