В Киеве задержали преступников, ранивших гранатой пятерых полицейских в Днепре (фото)

14:57, 01 февраля 2018
Происшествия
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В Киеве бойцы Корда задержали банду опасных преступников / Facebook, Сергей Князев

Читайте такжеШкиряк назвал версии взрыва возле магазина в Харькове (фото)Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Только что в Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в оказании вооруженного сопротивления полицейским во время задержания в Днепре. Тогда пятеро сотрудников полиции получили ранения», - отметил он.

По словам главы НПУ, сегодняшнее задержание в Киеве прошло молниеносно. Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября в Днепре пятеро полицейских получили ранения при задержании квартирных воров, которые начали оказывать вооруженное сопротивление. Правоохранители пострадали от взрыва гранаты.

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Теги: #Киев#задержание