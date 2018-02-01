В Киеве задержали преступников, ранивших гранатой пятерых полицейских в Днепре (фото)

По словам главы Нацполиции, сегодняшнее задержание прошло молниеносно – никто из полицейских не пострадал.

Сотрудники полиции задержали лиц, которых подозревают в оказании вооруженного сопротивления полицейским в Днепре. От действий преступников ранее пострадали пятеро правоохранителей.

Читайте такжеШкиряк назвал версии взрыва возле магазина в Харькове (фото)Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Только что в Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в оказании вооруженного сопротивления полицейским во время задержания в Днепре. Тогда пятеро сотрудников полиции получили ранения», - отметил он.

По словам главы НПУ, сегодняшнее задержание в Киеве прошло молниеносно. Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября в Днепре пятеро полицейских получили ранения при задержании квартирных воров, которые начали оказывать вооруженное сопротивление. Правоохранители пострадали от взрыва гранаты.