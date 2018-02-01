В Киеве задержали преступников, ранивших гранатой пятерых полицейских в Днепре (фото)
14:57, 01 февраля 2018
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По словам главы Нацполиции, сегодняшнее задержание прошло молниеносно – никто из полицейских не пострадал.
В Киеве бойцы КОРДа задержали банду опасных преступников / Facebook, Сергій Князєв
Сотрудники полиции задержали лиц, которых подозревают в оказании вооруженного сопротивления полицейским в Днепре. От действий преступников ранее пострадали пятеро правоохранителей.
Читайте такжеШкиряк назвал версии взрыва возле магазина в Харькове (фото)Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
«Только что в Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в оказании вооруженного сопротивления полицейским во время задержания в Днепре. Тогда пятеро сотрудников полиции получили ранения», - отметил он.
По словам главы НПУ, сегодняшнее задержание в Киеве прошло молниеносно. Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал.
Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября в Днепре пятеро полицейских получили ранения при задержании квартирных воров, которые начали оказывать вооруженное сопротивление. Правоохранители пострадали от взрыва гранаты.
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