Дело об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Одесской области передано в суд

На текущей неделе Белгород-Днестровская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 37-летнего мужчины, обвиняемого в ограблении, изнасиловании и убийстве 16-летней девушки.

В Одесской области завершено расследование в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, совершенном в сентябре 2017 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на текущей неделе Белгород-Днестровская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в ограблении, изнасиловании и убийстве 16-летней девушки.

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В пресс-службе отметили, что в конце сентября прошлого года вблизи села Дивизия Татарбунарского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Установлено, что преступление совершил ранее судимый 37-летний житель указанного села.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Татарбунарского отдела полиции. Указанный подозреваемый по ходатайству местной прокуратуры находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2017 года в Татарбунарском районе Одесской области на обочине дороги была найдена мертвой 16-летняя девушка, о пропаже которой в полицию заявила мать. Ребенок попросился у матери пойти на дискотеку в соседнее село, но по дороге на нее напал злоумышленник, который изнасиловал, убил и ограбил жертву.