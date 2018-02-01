Во Львовской области нашли повешенным 26-летнего военного
В Яворовском районе Львовской области сегодня, 1 февраля, утром в лесу вблизи воинской части случайные прохожие обнаружили повешенным военнослужащего.
Об этом сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак.
«Тело 26-летнего младшего лейтенанта обнаружили в 08.00 гражданские прохожие в лесополосе вблизи воинской части. На месте работают следователи военной прокуратуры и опергруппа полиции», - сказала она.
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Сейчас причины смерти, а также то, откуда родом и где проходил службу военнослужащий, устанавливаются.
В то же время, как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, «погибшего военнослужащего обнаружили в лесу на окраине города Яворов, вблизи войсковой части А-0998 (24-я отдельная механизированная бригада им. Короля Данила».
Ранее в Северодонецке застрелился 22-летний солдат Нацгвардии.