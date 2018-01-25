В Северодонецке застрелился 22-летний солдат Нацгвардии

В Северодонецке Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Как сообщает Северодонецкий отдел полиции, информация о том, что во время несения службы наряда по охране здания Апелляционного суда (в составе трех военнослужащих) солдат НГУ совершил самоубийство, поступила сегодня около 6.30 от старшего наряда охраны Апелляционного суда.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Досудебное следствие пока будут осуществлять следователи полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Ранее в Днепре солдат-срочник застрелился из автомата.