Таможенников харьковского аэропорта разоблачили в вымогательстве взяток

Одного из чиновников задержали во время получения очередной взятки в 6 тысяч гривень.

Сотрудники СБУ разоблачили группу должностных лиц Харьковской таможни в систематическом вымогательстве взяток с пассажиров в Международном аэропорту «Харьков».

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что должностные лица таможенного поста «Харьков-Аэропорт» организовали механизм вымогательства денег с пассажиров за сокрытие от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.

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Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов дела в помещении Международного аэропорта «Харьков» во время получения очередной взятки в размере шести тысяч гривень», - указано в сообщении.

Сообщается, что уголовное производство относительно указанных фактов осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам уголовного производства в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Одессе завершено расследование в отношении должностных лиц «Укрпочты», задержанных на взятке в размере $9,6 тыс. в октябре 2017 года. Следствием установлено, что вышеуказанную сумму чиновники требовали и получили от предпринимателя за принятие и положительное рассмотрение заявления о предоставлении в аренду государственного недвижимого имущества с правом последующего выкупа. Также за взятку чиновники обещали принять решение о выставлении помещений ПАО «Укрпочта» на аукцион, сформировав соответствующий лот в системе Prozorro.