В Одессе закончили расследование в отношении погоревших на взятке должностных лиц "Укрпочты"

Чиновники требовали взятку от коммерческой структуры за передачу в аренду привлекательных объектов в центре Одессы.

В Одессе завершено расследование в отношении должностных лиц «Укрпочты», задержанных на взятке в размере $9,6 тыс. в октябре 2017 года.

Читайте такжеСуд арестовал директора Николаевского аэропортаКак сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, военной прокуратурой Одесского гарнизона завершено досудебное расследование в отношении директора и начальника отдела Одесской дирекции ПАО «Укрпочта».

Они обвиняются в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодека ("взятка").

Как уточнили в пресс-службе, 26 января обвинительный акт по делу направлено в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что вышеназванную сумму чиновники требовали и получили от предпринимателя за принятие и положительное рассмотрение заявления о предоставлении в аренду государственного недвижимого имущества с правом последующего выкупа. Также за взятку чиновники обещали принять решение о выставлении помещений ПАО «Укрпочта» на аукцион, сформировав соответствующий лот в системе Prozorro.

Отмечается, что после задержания чиновники были отстранены от занимаемых должностей.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2017 года в Одессе были задержаны руководитель отдела и начальник региональной дирекции «Укрпочты» при получении крупной взятки от коммерческой структуры за передачу в аренду привлекательных объектов в центре Одессы.

Сотрудники СБУ задокументировали, как чиновники оценили в $9,6 тыс. ежемесячную аренду трех объектов недвижимости общей площадью почти 1,5 тыс. кв м и земельного участка размером 1,2 тыс. кв м. Через год злоумышленники обещали бизнесменам за «отдельную плату» начать процедуру отчуждения в их пользу имущества «Укрпочты».