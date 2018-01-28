В Сумской области во время охоты застрелен замглавы РГА

14:50, 28 января 2018
Происшествия
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Об окончательной квалификации происшествия в полиции обещают сообщить позже / фото УНИАН

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Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова, сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступил на линию «102» от бригады «скорой помощи» сегодня в 10.38.

«Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты», - отметила Биганова.

Об окончательной квалификации происшествия в полиции обещают сообщить позже.

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Теги: #смерть на охоте#застрелен на охоте