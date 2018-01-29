В Одессе после стрельбы задержали мужчину, изъяв в его квартире арсенал оружия

Полицейские обнаружили в помещении пистолеты, ружье, холодное оружие, боеприпасы, а также прибор для снаряжения патронов.

В Одессе правоохранители задержали мужчину, изъяв в его квартире арсенал оружия и боеприпасов.

Читайте такжеВ Одесской области у местного жителя правоохранители изъяли арсенал оружияКак сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, вчера, около 19.00, патрульные получили информацию о стрельбе в жилом доме на Днепропетровской дороге.

Прибыв по адресу вызова, в доме нарушителя полицейские обнаружили большой арсенал оружия (пистолеты, ружье, холодное оружие), и боеприпасов, а также прибор для снаряжения патронов.

Подозреваемого задержали и передали следственной группе для проведения необходимых процессуальных действий.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Обстоятельства происшествия выясняются.