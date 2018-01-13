На Одесчине задержан мужчина, продававший оружие и боеприпасы

В городе Белгород-Днестровский Одесской области задержан мужчина, продававший огнестрельное оружие и боеприпасы.

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Как сообщили УНИАН в областном управлении Служб безопасности Украины, 12 января сотрудники спецслужбы совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одесской области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие в боевое для последующей перепродажи. Клиентов, в частности представителей криминальных кругов региона, он подыскивал в интернете, на тематических форумах.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета. В ходе обысков по месту его жительства правоохранители изъяли 11 пистолетов и револьверов, 3 винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.