На Житомирщине спасатели тушили пожар в Хорошивском районе

16:50, 28 января 2018
Происшествия
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На Житомирщине спасатели тушили пожар в Хорошівському районе / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

27 января в 22:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в селе Турчинка Хорошивского района. Об этом спасателей известила соседи, которые обнаружили возгорание.

На месте происшествия сотрудники Новоборивской местной пожарной охраны установили, что огнем полностью охвачена веранда и крыша жилья общей площадью 60 кв.м.

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После уточнения масштабов пожара, огнеборцы приняли решение о привлечении еще одного отделения спасателей 28-го профессионального пожарного поста чтобы предотвратить розпосюдженню пламени на жилые помещения дома.

В 23:00 пожар локализовали и в 01:15 – ликвидировали. Огнем уничтожено 60 кв. м крыши жилого дома. Огнеборцы не допустили распространения возгорания в жилые помещения дома.

Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

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