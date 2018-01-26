В окно вагона поезда "Интерсити", где сидела певица Руслана, бросили камень (фото, видео)

Вечером в четверг, 25 января, в скоростном поезде сообщением Киев – Львов неизвестный с улицы бросил камень, которым разбил окно.

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Всех пассажиров вагона пересадили в другой, говорится в сюжете ТСН.

"В поезд "Интерсити", в котором я еду в родной Львов, бросили камень на ходу в окно рядом со мной, которое рассыпалось у меня на глазах. К счастью, никто не пострадал, камень упал мне на колени, стекло вылетело на ходу наружу. На улице зима, а нам еще четыре часа ехать. Всех пересадили в другой вагон", - написала певица Руслана Лыжичко в Facebook и выложила фото и видео.

"Укрзализныця" обеспокоена этим вопиющим случаем злоумышленников. Правоохранительные органы уже проинформированы. Для безопасности пассажиров поврежденное окно заклеили липкой лентой. Просим прощения у Русланы Лыжичко и других пассажиров этого поезда. Призываем граждан не портить имущество "Укрзализныци", ведь это приносит не только убытки компании, но и подвергает опасности пассажиров", - говорится в сообщении перевозчика.