В Запорожье мужчина, выстреливший в голову полицейскому, пытался покончить с собой в зале суда (видео)

Инцидент произошел вчера, 24 января, в Апелляционном суде Запорожской области. После того, как мужчине объявили о мере пресечения в виде ареста, он попытался совершить суицид, перерезав себе горло. Но рядом оказались правоохранители, которые смогли его остановить. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Олег Золотоноша - начальник ГУ НП в Запорожской области.

Напомним, что 18 января между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один из них якобы затопил квартиру другого. Он взял пистолет и выстрелил в голову соседу. Последний оказался сотрудником милиции и сейчас в критическом состоянии находится в больнице им. Мечникова в Днепре.

Изначально подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но Апелляционный суд изменил меру пресечения.