На грани вымерзания: у жителей Вилково в Одесской области из-за отсутствия света нет даже наличных (видео)

В городке Вилково Одесской области жители уже седьмые сутки остаются без света и тепла, кроме этого у людей закончились еще и наличные.

Как сообщается в сюжете ТСН, люди возмущены тем,что цена на дрова и уголь поднялась из-за отсутствия света, а наличных денег нет - в городе не работают ни банки, ни банкоматы.

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Чтобы согреть жителей, из Измаила срочно прибыли спасатели. Палатки и полевую кухню развернули прямо во дворах многоэтажек. В мэрии заявляли, что на ремонт опор, которые поставляют электричество в город и Килийский район понадобится месяц.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области без электроэнергии остаются жители 46 городов и сел. Снегопад, бушевавший тут на прошлой неделе, повредил более тысячи электроопор.