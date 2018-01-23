В результате тройного ДТП на Днепропетровщине пострадало пять человек (фото)

16:01, 23 января 2018
Происшествия
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Пострадавших госпитализировали в больницу.

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием трех автомобилей / фото dp.npu.gov.ua

В Кривом роге на Днепропетровщине произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пятеро человек получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi во время обгона не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Deawoo. Тот, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Mersedes, который двигался в попутном направлении.

"В результате аварии водители автомобилей “Mitsubishi” и “Deawoo”, а также три пассажира автомобиля “Deawoo” получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу", - отметили в полиции.

В результате аварии постраджало пять человек \ фото dp.npu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, 22 января под Кривым Рогом вследствие непогоды перевернулся автобус с пассажирами.

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Теги: #ДТП#пострадавшие#Кривой Рог#ДТП на Днепропетровщине