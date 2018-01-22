В Одесском порту задержали мужчин с макетами огнестрельного оружия и радиостанцией

В Одесском морском торговом порту пограничники задержали четырех мужчин, у которых были макеты автоматического огнестрельного оружия и радиостанция.

Читайте такжеПерестрелка в Одессе: убитый стрелком мужчина пытался помешать ему стрелять в полицейскихКак сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда, 21 января на территории порта пограничники и представители охраны порта задержали четырех вооруженных молодых мужчин, которые незаконно попали на территорию пункта пропуска.

По словам задержанных, они якобы увлеклись игрой и случайно попали в международный пункт пропуска.

«Игра» закончилась задержанием – во время выяснения обстоятельств пограничники обнаружили у них макеты АКМ, АКС, два магазина под патроны 7,62 мм, учебную гранату Ф-1, 4 ножа, стартовый пистолет Glok, наручники, саперную лопатку, радиостанцию NKT-R3 и два фонаря», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время правонарушителей передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.