Перестрелка в Одессе: убитый стрелком мужчина пытался помешать ему стрелять в полицейских

Убитый вчера в центре Одессы мужчина пытался помешать Валентину Дорошенко, открывшему огонь по правоохранителям, стрелять в полицейских.

Об этом советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook и разместил фото мужчины.

«Это гражданин, который был застрелен на Новосельского. Его имя Константин Пиковский («Пика»). По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение», - сообщил Форостяк.

От предполагает, что именно за это Дорошенко произвел в Пиковского «смертельный выстрел в упор», и от ранения в сердце он скончался на месте.

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Как сообщал УНИАН, 19 января в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них – 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин - от полученных ран скончался в больнице. Также убиты двое, в числе которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей.

Застреленный злоумышленник – житель Одессы Валентин Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.