В центре Киева напали на туриста из Британии: избили до потери сознания (фото)

19 января, в центре Киева группа неизвестных напала и избила молодого туриста из Великобритании.

Об этом сообщила пользовательница Facebook Мария Макуха.

По ее словам, злоумышленники ничего не украли, били "для развлечения за нестандартную внешность".

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"Начали цепляться у светофора на Михайловский – там уже ждали. Швыряли снежками, толкнули чемодан ... Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами", – написала женщина.

Она добавила, что от ударов британец потерял сознание, поэтому не смог четко разглядеть нападавших.