В Одессе задержан директор крюингового агентства, вымогавший у двух моряков 8 тысяч долларов за трудоустройство

В Одессе задержан директор крюингового агентства, вымогавший у двух моряков 8 тыс. долл за трудоустройство.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 19 января правоохранители задержали руководителя одного из местных агентств по трудоустройству граждан на иностранные морские суда.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задокументировали несколько этапов получения злоумышленником неправомерной выгоды.

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Отмечается, что за трудоустройство на должность помощника капитана на судно иностранного судовладельца он потребовал 5 тыс. долл., а за должность матроса – 3 тыс. долл.

Задержали директора крюингового агентства в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды – 1,5 тыс. долл. Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли поддельные печати иностранных судов, которые подозреваемый использовал для «увеличения рабочего стажа» моряков.