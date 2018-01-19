Появилось видео, как в Запорожье трое патрульных били и пытали водителя

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Сотрудники Управления патрульной полиции в Запорожье, находясь на дежурстве на стационарном посту "Запорожье-север" остановили транспортное средство под управлением потерпевшего, превысили служебные полномочия работников полиции. Об этом сообщала пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

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Они применили в отношении мужчины физическую силу, истязание, а также специальные средства – резиновую дубинку и наручники, причинив последнему телесные повреждения, нанеся при этом не менее 13 ударов по телу и ногам. Соответствующая видеозапись сегодня появился на YouTube-канале.

Как сообщал УНИАН, потерпевший неправомерно удерживался на улице возле блокпоста более шести часов в ночное время, ему насильно ограничивали возможность передвигаться, подходить к собственному автомобилю и заходить в помещение блокпоста, чтобы согреться. Также гражданину не предоставляли еду и воду, запрещали общаться с родственниками и адвокатом.

О подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины сообщено двум полицейским, еще одному полицейскому инкриминируется ч. 2 ст. 365 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.