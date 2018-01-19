В Запорожье трех патрульных подозревают в пытках задержанного водителя

Прокуратурой Запорожской области сообщено о подозрении трем патрульным полицейским в истязании задержанного на стационарном посту водителя в октябре 2017 года.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Согласно сообщению, сотрудники Управления патрульной полиции в Запорожье, находясь на дежурстве на стационарном посту «Запорожье-север», расположенном на автомагистрали при въезде в город со стороны Днепра, остановили транспортное средство под управлением потерпевшего, превысили служебные полномочия сотрудников полиции, а именно: применили к гражданину физическую силу, истязания, а также специальные средства - резиновую дубинку и наручники, причинив последнему телесные повреждения, нанеся не менее 13 ударов по телу и ногам.

Кроме того, потерпевший неправомерно содержался на улице возле блокпоста более 6 часов в ночное время, ему насильно ограничивали возможность передвигаться, подходить к собственному автомобилю и заходить в помещение блокпоста, чтобы согреться. Также гражданину не предоставляли пищу и воду, запрещали общаться с родственниками и адвокатом.

О подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины сообщено двум полицейским, еще одному полицейскому инкриминируется ч. 2 ст. 365 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Санкцией статей за совершенные преступления предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.