"Ломали и отрывали фаланги пальцев рук": на Запорожье двое парней замучили до смерти пенсионера, его жена - в коме (фото)

В Запорожской области двое мужчин ради денег напали на супругов-пенсионеров, 1938 г.р. и 1940.р. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

В частном доме полиция обнаружила труп хозяина, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и пребывает в состоянии комы.

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В полиции рассказали, что преступники проникли в дом с целью ограбления. Заранее отравили собаку, а после проникновения длительное время издевались над владельцами: ломали и отрывали фаланги пальцев рук.

Правоохранители в течение суток установили и задержали подозреваемых - двух молодых людей, которые издевались над потерпевшими ради "добычи" в 1400 гривень.

"Указанное ужасное преступление они совершили еще 14 января 2018 года. Трое суток связанная и покалеченная женщина находилась с трупом замученного своего мужа в доме, не в состоянии вызвать помощь", - говорится в сообщении Аброськина.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине тело 11-классницы нашли в ее же доме. 21-летний парень убил ее, нанеся кухонным ножом удар в шею.