На Черкасщине автомобилисты ночуют на трассе из-за заметеных дорог (видео)
13:16, 19 января 2018Происшествия
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В регионе до сих пор не расчистили дороги для свободного движения авто.
На Черкасщине автомобилисты ночуют на трассе через заметенные пути
На Черкасщине автомобилисты ночуют на трассе из-за заметеных дорог.
Как говорится в сюжете ТСН, более сутки метет на Черкасщине.
В регионе до сих пор не расчистили дороги для свободного движения авто. Их расчистили ровно настолько, чтобы машины могли проехать и не застрять, но ни соли, ни любой смеси из песка здесь нет. По трассе Киев - Черкассы встречаются поваленные деревья. Большинство из них спасатели убирали ночью.
В самих Черкассах остановилось водоснабжение. Со вчерашнего дня продолжаются ремонтные работы, в городе закрыли все учебные заведения.
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