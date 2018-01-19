На Черкасщине автомобилисты ночуют на трассе из-за заметеных дорог (видео)

На Черкасщине автомобилисты ночуют на трассе из-за заметеных дорог.

Как говорится в сюжете ТСН, более сутки метет на Черкасщине.

В регионе до сих пор не расчистили дороги для свободного движения авто. Их расчистили ровно настолько, чтобы машины могли проехать и не застрять, но ни соли, ни любой смеси из песка здесь нет. По трассе Киев - Черкассы встречаются поваленные деревья. Большинство из них спасатели убирали ночью.

В самих Черкассах остановилось водоснабжение. Со вчерашнего дня продолжаются ремонтные работы, в городе закрыли все учебные заведения.