Новое смертельное ДТП в Харькове: 18-летний мажор, сбивший пешехода, несколько лет ездил без прав - СМИ

18-летний Тигран Енгибарян, чья машина насмерть сбила на Салтовском шоссе подростка, несколько лет ездил без прав. Эту информацию NewsRoom подтвердили несколько независимых друг от друга источников.

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По информации источников, парень получил права всего три недели назад, однако последние пару лет он ездил на злополучной Camry в школу, нарушая норму закона. Эту информацию нам также подтвердили собеседники в патрульной полиции, которые ранее останавливали парня. При этом стоит отметить, что официально Енгибаряну не был выписан ни один штраф.

Кроме того, активисты Police Control Ukraine выложили переписку с анонимным автором, который уверяет, что в октябре прошлого года водитель автомобиля с номерами 5050 на улице Шевченко угрожал его застрелить.

Как известно, трагедия произошла вчера днем. Около 15:15 автомобиль Toyota Camry с номерами 5050 на светофоре сбил парня, который от удара дважды перевернулся в воздухе. Пострадавший от полученных травм погиб на месте, а водитель уехал с места аварии, но вскоре был задержан. Как сообщили в полиции, за рулем машины находился 18-летний парень. Следователи предъявили ему подозрение по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").