На Житомирщине полицейские прекратили работу нелегального цеха по обработке янтаря

Вчера на Житомирщине в Коростенском районе полицейские прекратили работу нелегального цеха по обработке янтаря.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирсьокї области, 16 января в домохозяйстве жителя села Горшок Коростенского района полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили подпольное производство по фасовке и обработке янтаря.

К этому дому полицейских привела необходимость проверить информацию о возможной противоправной деятельности одного из местных жителей. Подозрения полицейских нашли свое подтверждение в ходе санкционированного обыска.

На месте происшествия, в благоустроенном мини-цехе, находился и сам 29-летний мужчина.

"Домохозяйство принадлежит его родственникам, но противоправной деятельностью, по нашей информации, занимался именно этот парень", - рассказал УНИАН начальник Коростенского отдела полиции Михаил Старовойт.

В доме полицейские обнаружили около 10 кг янтаря, шлифовальные машинки, плиткорез, электронные весы, черновые записи и инструменты для обработки камня.

Предварительная правовая квалификация правонарушения – ст. 198 (Приобретение, получение,хранение или сбыт имущества, одержавного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде полугодового ареста или ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.

В рамках дальнейших следственных действий полицейские проверяют каналы поступления и сбыта янтаря.