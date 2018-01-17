Осторожнее на дорогах: за прошедшие сутки в Украине произошло более 900 ДТП
13:00, 17 января 2018Происшествия
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Правоохранители составили 236 протоколов на водителей за управление в состоянии алкогольного опьянения.
За прошедшие сутки в Украине произошло более 900 ДТП / фото УНИАН
В течение прошлых суток в Украине произошло 921 дорожно-транспортное происшествие, в 96 из которых есть пострадавшие.
Об этом сообщает Ситуационный центр Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.
Также отмечается, что правоохранители составили 5415 протоколов на нарушителей правил дорожного движения, а 236 протоколов - за управление в состоянии алкогольного опьянения.
Затрудняют движение на дорогах и погодные условия. Так из-за непогоды в Чехии произошло масштабное ДТП. На скоростной магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу, столкнулось более 40 автомобилей.
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