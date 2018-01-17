Осторожнее на дорогах: за прошедшие сутки в Украине произошло более 900 ДТП

В течение прошлых суток в Украине произошло 921 дорожно-транспортное происшествие, в 96 из которых есть пострадавшие.

Об этом сообщает Ситуационный центр Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

Также отмечается, что правоохранители составили 5415 протоколов на нарушителей правил дорожного движения, а 236 протоколов - за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Затрудняют движение на дорогах и погодные условия. Так из-за непогоды в Чехии произошло масштабное ДТП. На скоростной магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу, столкнулось более 40 автомобилей.