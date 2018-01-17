Во Львове угарным газом отравились пятеро детей-спортсменов из Киева

Во Львове сегодня утром, 17 января, с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы пятеро детей - членов спортивной команды из Киева.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 17 января поступило сообщение, что в 3:44 в доме на ул. Железнодорожной отравились угарным газом 8 человек, в том числе 5 детей, члены детской спортивной команды из Киева.

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Семь человек - пятеро детей и двое взрослых - в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города. Еще одна пострадавшая, у которой диагностировали среднюю степень отравления, женщина, сопровождающая детей, от госпитализации отказалась. Пострадали три девочки в возрасте 9-11 лет и двое мальчиков в возрасте 9-10 лет.

Работники ОАО «Львовгаз» перекрыли подачу газа в помещение. Причины, которые привели к отравлению угарным газом, устанавливаются.

Правоохранители проводят по данному факту проверку.

Как передает корреспондент УНИАН, предварительно известно, что группа детей-спортсменов находилась в съемной квартире жилого дома на ул. Железнодорожной, 14.