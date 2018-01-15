В США неадекватный водитель влетел на автомобиле в окно второго этажа клиники (фото)
00:33, 15 января 2018
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Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии наркотического опъянения, двигался с высокой скоростью.
Автомобиль залетел в окно клиники / REUTERS
В городе Санта-Ана, что в Калифорнии, автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники.
Об этом сообщает The Los Angeles Times.
Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии наркотического опъянения, двигался на высокой скорости, врезался в отбойник, поднялся в воздух и залетел в здание клиники в районе второго этажа.
На место происшествия прибыли спецслужбы, которые извлекли из автомобиля водителя и пассажира. Они получили незначительные травмы.
Водителя и пассажира доставали пасатели / REUTERS
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