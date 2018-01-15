В США неадекватный водитель влетел на автомобиле в окно второго этажа клиники (фото)

00:33, 15 января 2018
Мир
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Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии наркотического опъянения, двигался с высокой скоростью.

Автомобиль залетел в окно клиники / REUTERS

В городе Санта-Ана, что в Калифорнии, автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии наркотического опъянения, двигался на высокой скорости, врезался в отбойник, поднялся в воздух и залетел в здание клиники в районе второго этажа.

На место происшествия прибыли спецслужбы, которые извлекли из автомобиля водителя и пассажира. Они получили незначительные травмы.

Водителя и пассажира доставали пасатели / REUTERS

Напомним, ранее в российском городе Киров пьяный секс втроем в автомобиле во время движения закончился масштабным ДТП.

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Теги: #ДТП в Калифорнии#неадекватный водитель